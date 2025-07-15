Пономарев о запрете в ЦСКА есть мясо: «Это нельзя делать, для русского человека это не подходит»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что в армейском клубе запретили есть мясо.

«Это удивительно просто. Это нельзя делать. Ребята просто двигаться перестанут. Я не могу поверить даже в такое. Такого не бывает просто. А чем же питаться, рыбой что-ли? Для южноамериканского футболиста, может, нормально, но для русского человека это не подходит», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, после прихода Фабио Челестини на пост главного тренера в команде появился запрет есть мясо.

Челестини сменил на посту главного тренера армейцев Марко Николича, который после ухода из ЦСКА возглавил греческий АЕК.