Лесовой переходит в «Пари НН»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой близок к переходу в «Пари НН».

27-летний футболист сегодня пройдет медосмотр, по результатам которого должен заключить соглашение с волжским клубом. Оно будет рассчитано на 3 года.

Ранее Иван Карпов писал об интересе «Пари НН» к Лесовому.

У Лесового оставался год контракта с «Динамо», это будет бесплатный переход, при этом бело-голубые включат опцию обратного выкупа за миллион евро и получат 30 процентов от продажи игрока другому клубу.

Минувший сезон Лесовой провел на правах аренды в кипрском «АЕЛ».