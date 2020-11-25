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В РФС могут рассмотреть заявление ЦСКА в адрес Черчесова

25 ноября 2020, 23:12
Дом футбола с офисом РФС в Москве. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дом футбола с офисом РФС в Москве. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Комитет по этике РФС может рассмотреть заявление ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщают «РИА Новости».

Ранее московский клуб на своем официальном сайте обратился к 57-летнему российскому специалисту, который 24 ноября дал интервью «Матч ТВ». В нем он затронул футболистов ЦСКА и других клубов РПЛ, в частности, выступил с критикой в адрес форварда Федора Чалова.

«Такого прецедента в нашей практике еще не было. Если обращение поступит, то комитет по этике будет рассматривать заявление ЦСКА», — приводит слова главы комитета по этике РФС Семена Андреева «РИА Новости».

Отметим, что генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал заявление ЦСКА. По его мнению, в этой ситуации нет ничего особенного. Клуб просто заступился за своих игроков.

Также высказался главный тренер «Фейеноорда» и бывший наставник сборной России Дик Адвокат. 73-летний голландец считает, что после поражений часто случаются нападки на тренера.

18 ноября Россия разгромно проиграла Сербии (0:5) в матче Лиги наций. По итогам турнира национальная команда осталась в дивизионе B.

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20201125/rfs-1586286345.html

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