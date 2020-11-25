Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал «СЭ» высказывания со стороны ЦСКА и «Спартака» в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

— Футбол — это эмоции, люди на эмоциях сказали одно, потом им на эмоциях другие ответили, — заявил «СЭ» Сайманов. — Станислава Саламовича можно понять, он тоже на нервах, ему это не нравится. Когда он выступил неплохо, вроде, мы все его поддерживали, а сейчас... Ну, это футбол. Все восхищались Семаком, он проиграл пару игр, теперь его все хейтят. Таковы реалии, этим и дорог футбол, все вокруг бушует.

Думаю, ничего такого нет. Клубы заступились за своих игроков — это нормально. Станислава Саламовича тоже могу понять, он на нервах. Он мужик резкий в суждениях, импульсивный. Ваш брат ему подкинул, он и ляпнул.

Не вижу в этом каких-то проблем. У нас больше глубинных проблем, которые нужно решать. Эмоции только подогревают интерес у всех: «Ого, ругаются, такие мастодонты выступили». В этом плане только плюс. (Севастиан Терлецкий)