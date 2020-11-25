Бывший тренер сборной России Адвокат прокомментировал интервью Черчесова
18:57
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА высказался о скандале вокруг сборной России.
— Сейчас я — главный тренер «Фейеноорда», поэтому мне неуместно обсуждать работу тренера национальной команды, — сказал Адвокат. — Могу только сказать, что Станислав Черчесов до этого показывал хорошие результаты во главе сборной России. Понятно, что когда случаются поражения, могут быть разные нападки. (Дмитрий Гирин)
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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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