«Мне лучше «бездарный» Заболотный, чем «золотой» Чалов». Черчесов высказался о нападающих сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ждет большего прогресса от молодых игроков. И объяснил свое мнение на примере Федора Чалова и Антона Заболотного.

— Миранчуки, Головин, Чалов... Этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они у себя дома чай пьют, а я перед вами отвечаю за этот золотой актив, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Они должны что-то делать. Я говорю совершенно откровенно: пускай они меня слышат.

За меня никто не играл. На поле они должна показывать. Чалов должен был проявить себя с Молдавией. Заболотный сейчас больше пользы приносит.

Мне лучше «бездарный» Заболотный. Пусть он на меня не обижается, это не я его так называю. Чем «золотой» Чалов. Если бы я вас слушал, то меня точно давно бы уволили.