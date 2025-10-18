Агкацев — об РПЛ: «Нет такого клуба, который я ненавижу»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб РПЛ.

— Есть ли какой-то клуб, в который ты не пойдешь в России?

— Нет такого.

— Даже в «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА

— Почему?

— Если так сложится ситуация, ты не будешь принципиально резко против?

— Я не против кого-то, почему я должен быть против кого-то?

— Для некоторых есть принцип: не переходить из ЦСКА в «Спартак» и, наоборот, например.

— У меня нет такого клуба, который я ненавижу. Ко всем нормально отношусь, одинаково, — сказал голкипер.



23-летний Агкацев — воспитанник «Краснодара». В составе «быков» голкипер провел 71 матч и пропустил 72 гола. Контракт футболиста рассчитан до 2029 года. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость Агкацева составляет 8 миллионов евро.