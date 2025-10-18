Агкацев назвал Петрова главным джентльменом «Краснодара»: «Хоть раз видели, чтобы он был замешан в скандалах?»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о главном джентльмене в клубе.

— Кто главный джентльмен в «Краснодаре»?

— Сергей Петров. Он легенда клуба.

— Это же не так определяется.

— Клянусь, не знаю, как определяется, объясните.

— Это поступки на поле, как футболист помогает своим партнерам, что не замешан ни в каких скандалах.

— Точно Сергей Петров! Вы хоть раз видели, чтобы Сергей Петров хоть раз когда-либо был замешан [в скандалах]? (Улыбается.)

Агкацев вместе с полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым и нападающим махачкалинского «Динамо» Гамидом Агаларовым вышли в финал премии «Футбольный Джентльмен года» — 2025.