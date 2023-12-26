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Сегодня, 17:25

Стало известно расписание матчей Зимнего кубка РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова»

Руслан Минаев
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«Спартак» — «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба РПЛ опубликовала в Telegram-канале расписание матчей Зимнего кубка.

В турнире примут участие российские клубы «Спартак» и «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Расписание матчей:

2 февраля — «Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли». Начало — 17.00 мск

6 февраля — «Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат». Начало — 19.30 мск

7 февраля — «Спартак» — «Ростов». Начало — 19.30 мск

10 февраля — «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18.00 мск

11 февраля — «Кайрат» — «Ростов». Начало — 18.00 мск

14 февраля — «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19.30 мск

Матчи пройдут 2-14 февраля 2024 года на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

В 2023 году турнир проходил 2-11 февраля в Абу-Даби. Победителем стал «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля набрала 8 очков и опередила «Краснодар» (2-е место, 6 очков), «Сочи» (3-е место, 3 очка) и «Ростов» (4-е место, 1 очко).

РПЛ
ФК Кайрат
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Шабаб Аль-Ахли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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