Ионов знает, в каком клубе продолжит карьеру

Бывший футболист «Ростова» Алексей Ионов высказался о своем будущем.

«Я точно знаю, в каком клубе окажусь. Все новости по моему будущему будут после Нового года. Клуб РПЛ? Сейчас ничего не могу сказать, после Нового года узнаете», — приводит слова Ионова Metaratings.ru.

34-летний футболист выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год и с лета 2023 года. В чемпионате России-2023/24 он провел 14 матчей и результативными действиями не отметился.