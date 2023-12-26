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Сегодня, 17:23

Агент Бьеля назвал возможным трансфер игрока в «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Томеу Риуторд, представляющий интересы полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля, поделился мнением о возможном переходе испанца в «Краснодар».

«Трансфер в «Краснодар»? Это возможно, Пеп действительно хочет покинуть «Олимпиакос». Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Риуторда «РБ Спорт».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Краснодар» рассматривает 27-летнего испанца в качестве возможного усиления в зимнее трансферное окно.

Бьель выступает за «Олимпиакос» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-b-elya-transfer-v-krasnodar-e-to-vozmozhno/
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Стало известно расписание матчей Зимнего кубка РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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