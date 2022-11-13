В «Спартаке» исключили возвращение Жиго в клуб

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» опроверг информацию об интересе к защитнику «Марселя» Самуэлю Жиго.

«Мы не рассматриваем возвращение Жиго. Это невозможно», — сказал Мележиков «СЭ».

Жиго выступал за «Спартак» с лета 2018 года. Зимой 2022 года футболист подписал контракт с «Марселем» на 3 года и провел остаток сезона-2021/22 в московском клубе на правах аренды.

В этом сезоне на счету 29-летнего игрока 14 матчей и 2 гола за французский клуб.