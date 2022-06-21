Стало известно, когда сыграют ЦСКА и «Спартак» в сезоне-2022/2023 РПЛ

Во вторник РПЛ назвала календарь на сезон-2022/2023. Стало известно, что «Спартак» и ЦСКА проведут матчи между собой в 13-м и 28-м турах чемпионата России по футболу.

Матчи 13-го тура намечены на 14-16 октября (ЦСКА сыграет дома). 28-й тур — на 19-21 мая («Спартак» сыграет дома).

Первый тур сезона-2022/2023 РПЛ стартует 15-17 июля.

В минувшем сезоне ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» стал 10-м.

РПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23