«Зенит» — «Нижний Новгород»: Бакаев начнет матч на скамейке запасных
21 июня 2022 стартует межсезонный товарищеский турнир «Кубок Матч Премьер». В первой игре в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» «Зенит» примет «Нижний Новгород».
Стал известен состав «Зенита» на эту встречу. Новичко команды Зелимхан Бакаев попал в заявку на матч, но остался в числе запасных.
«Зенит»: Одоевский, Адамов, Чистяков, Сантос, Круговой, Сутормин, Кравцов, Мостовой, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев.
Запасные: Бязров, Кержаков, Скроботов, Сандрачук, Коледин, Д.Сергеев, Козлов, Столбов, Михайлов, Кузяев, Бакаев.
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Пари НН
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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