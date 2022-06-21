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«Зенит» — «Нижний Новгород»: Бакаев начнет матч на скамейке запасных

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

21 июня 2022 стартует межсезонный товарищеский турнир «Кубок Матч Премьер». В первой игре в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» «Зенит» примет «Нижний Новгород».

Стал известен состав «Зенита» на эту встречу. Новичко команды Зелимхан Бакаев попал в заявку на матч, но остался в числе запасных.

«Зенит»: Одоевский, Адамов, Чистяков, Сантос, Круговой, Сутормин, Кравцов, Мостовой, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев.

Запасные: Бязров, Кержаков, Скроботов, Сандрачук, Коледин, Д.Сергеев, Козлов, Столбов, Михайлов, Кузяев, Бакаев.

Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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