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Последний тур РПЛ в 2022 году пройдет 11-13 ноября, чемпионат возобновится в начале марта 2023-го

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мяч РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

РПЛ объявила расписание матчей на сезон-2022/23. Лига предусмотрела паузу на время проведения матчей чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Последний тур РПЛ (17-й) в 2022 году пройдет 11-13 ноября. Затем чемпионат возобновится уже в начале марта 2023-го. 18-й тур пройдет с 3 по 5 марта.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная России в марте должна была принять участие в стыковых матчах за право попасть на ЧМ, но из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с ситуацией на Украине не была допущена до участия в отборочных играх.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_28226.html
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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