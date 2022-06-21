Последний тур РПЛ в 2022 году пройдет 11-13 ноября, чемпионат возобновится в начале марта 2023-го
РПЛ объявила расписание матчей на сезон-2022/23. Лига предусмотрела паузу на время проведения матчей чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.
Последний тур РПЛ (17-й) в 2022 году пройдет 11-13 ноября. Затем чемпионат возобновится уже в начале марта 2023-го. 18-й тур пройдет с 3 по 5 марта.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Сборная России в марте должна была принять участие в стыковых матчах за право попасть на ЧМ, но из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с ситуацией на Украине не была допущена до участия в отборочных играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
|15.07
|00:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -
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