Стало известно имя одного из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»

По данным «СЭ», в круг кандидатов на должность спортивного директора «Спартака», вакантной после ухода с этого поста Дмитрия Попова в августе этого года, входит испанец Мигель Торресилья. В настоящее время он занимает аналогичную позицию в «Сарагосе», выступающей в сегунде.

51-летний специалист занимается скаутингом с 2001 года, имея опыт работы спортивным директором в «Новельде», «Картахене», «Саламанке», «Сельте», «Бетисе», хихонском «Спортинге», а также бельгийском «Беверене». В «Сарагосу» он пришел в декабре 2020 года.

Вместе с тем, Торресилья — не единственный, кого руководство «Спартака» рассматривает в качестве главы клубной селекции.

Еще два кандидата — это бывший спортдир «Милана» Рокко Майорино (информация Telegram-канала «Мутко против») и Лука Каттани, сотрудник «ПСЖ».