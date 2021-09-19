Стало известно имя одного из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»
По данным «СЭ», в круг кандидатов на должность спортивного директора «Спартака», вакантной после ухода с этого поста Дмитрия Попова в августе этого года, входит испанец Мигель Торресилья. В настоящее время он занимает аналогичную позицию в «Сарагосе», выступающей в сегунде.
51-летний специалист занимается скаутингом с 2001 года, имея опыт работы спортивным директором в «Новельде», «Картахене», «Саламанке», «Сельте», «Бетисе», хихонском «Спортинге», а также бельгийском «Беверене». В «Сарагосу» он пришел в декабре 2020 года.
Вместе с тем, Торресилья — не единственный, кого руководство «Спартака» рассматривает в качестве главы клубной селекции.
Еще два кандидата — это бывший спортдир «Милана» Рокко Майорино (информация Telegram-канала «Мутко против») и Лука Каттани, сотрудник «ПСЖ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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