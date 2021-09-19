Спортдиректор «Сарагосы» отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Спортивный директор «Сарагосы» Мигель Торресилья в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны московского «Спартака».

«Пока со мной не связывались представители «Спартака». Готов ли рассмотреть предложение? Я не могу комментировать подобное, я сейчас работаю в «Сарагосе», — сказал Торресилья «СЭ».

19 сентября «СЭ» сообщил, что Торресилья — один из трех кандидатов на пост спортивного директора красно-белых. 51-летний специалист занимается скаутингом с 2001 года.