Спортдиректор «Сарагосы» отреагировал на информацию об интересе «Спартака»
Спортивный директор «Сарагосы» Мигель Торресилья в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны московского «Спартака».
«Пока со мной не связывались представители «Спартака». Готов ли рассмотреть предложение? Я не могу комментировать подобное, я сейчас работаю в «Сарагосе», — сказал Торресилья «СЭ».
19 сентября «СЭ» сообщил, что Торресилья — один из трех кандидатов на пост спортивного директора красно-белых. 51-летний специалист занимается скаутингом с 2001 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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