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Ильин прокомментировал свой первый гол за «Краснодар»

11:15
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Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин прокомментировал свой первый гол за команду и победу над «Ахматом» (2:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Эмоции — что ни на есть положительные. Первый матч в стартовом составе — сразу гол, сразу победа. Очень доволен, максимально хорошее настроение и у меня, и у команды, и у тренерского штаба, но долго праздновать нельзя, ведь скоро кубковая игра, будет плотный график. Чего ждал больше — игры в старте или первого гола? И того, и другого. Хотелось выйти и воспользоваться шансом. Хорошо, что получилось. По иронии судьбы, это получилось против моей бывшей команды. Все равно доволен. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, удалось забить в ворота, за которыми сидели они. Чувствовалась их поддержка, мы чувствуем ее в каждой игре», — сказал в интервью пресс-службе «Краснодара» Ильин.

Ильин перешел в «Краснодар» из «Ахмата» летом 2021 года. 29-летний россиянин принял участие в 8 матчах «быков».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=140256

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Иван Торопцев все материалы автора

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