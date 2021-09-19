Ильин прокомментировал свой первый гол за «Краснодар»
Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин прокомментировал свой первый гол за команду и победу над «Ахматом» (2:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.
«Эмоции — что ни на есть положительные. Первый матч в стартовом составе — сразу гол, сразу победа. Очень доволен, максимально хорошее настроение и у меня, и у команды, и у тренерского штаба, но долго праздновать нельзя, ведь скоро кубковая игра, будет плотный график. Чего ждал больше — игры в старте или первого гола? И того, и другого. Хотелось выйти и воспользоваться шансом. Хорошо, что получилось. По иронии судьбы, это получилось против моей бывшей команды. Все равно доволен. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, удалось забить в ворота, за которыми сидели они. Чувствовалась их поддержка, мы чувствуем ее в каждой игре», — сказал в интервью пресс-службе «Краснодара» Ильин.
Ильин перешел в «Краснодар» из «Ахмата» летом 2021 года. 29-летний россиянин принял участие в 8 матчах «быков».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=140256
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю