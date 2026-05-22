Шварц — о возвращении в «Динамо»: «Наша история еще не окончена»

Немецкий специалист Сандро Шварц прокомментировал свое назначение на пост главного тренера московского «Динамо».

22 мая «Динамо» объявило об отставке Ролана Гусева и назначении на должность главного тренера Шварца. 47-летний немецкий специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

«Я очень рад видеть вас снова. Потому что наша история еще не окончена. У нас много прекрасных воспоминаний — но теперь мы должны смотреть вперед, чтобы вместе пережить еще больше отличных моментов», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Вместе со Шварцем «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ и вышло в финал Кубка России в сезоне-2021/22.