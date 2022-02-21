Стали известны детали возможного трансфера шведского игрока «Хаммарбю» в «Локомотив»

«Локомотив» оставит шведа Сведберга до лета, если он перейдет в клуб из «Хаммарбю»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» оставит полузащитника Виллиота Сведберга в «Хаммарбю» до лета, если договорится о его приобретении со шведским клубом.

Ранее об интересе «Локомотива» к игроку сообщило шведское издание «Спортбладет».

На счету 18-летнего шведского футболиста 24 матча за «Хаммарбю», три гола и две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 1,8 миллиона евро. Его контракт с «Хаммарбю» рассчитан до конца июня 2024 года.