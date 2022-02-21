Стали известны детали возможного трансфера шведского игрока «Хаммарбю» в «Локомотив»
«Локомотив» оставит шведа Сведберга до лета, если он перейдет в клуб из «Хаммарбю»
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» оставит полузащитника Виллиота Сведберга в «Хаммарбю» до лета, если договорится о его приобретении со шведским клубом.
Ранее об интересе «Локомотива» к игроку сообщило шведское издание «Спортбладет».
На счету 18-летнего шведского футболиста 24 матча за «Хаммарбю», три гола и две результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 1,8 миллиона евро. Его контракт с «Хаммарбю» рассчитан до конца июня 2024 года.
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|36
|
3
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|18
|10
|1
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|31
|
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|18
|9
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|21-16
|30
|
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|Краснодар
|18
|8
|5
|5
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|29
|
6
|Локомотив
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|7
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|28
|
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|0
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|4
|7
|7
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|19
|
12
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|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
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Спартак
|16
|1
|7
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