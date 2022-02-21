«Локомотив» заявил девять иностранцев. Почему нарушен регламент?

Сегодня «Локомотив» включил в заявку трех иностранных футболистов — нападающих Яна Кухту (Чехия) и Вильсона Изидора (Франция), а также защитника Марка Мампасси (Украина).

Кроме того, по состоянию на 15.00 в «Локомотиве» числятся нападающий Франсуа Камано (Гвинея), полузащитники Алексис Бека-Бека (Франция), Джирано Керк (Голландия), защитники Тин Едвай (Хорватия), Мачей Рыбус (Польша) и Пабло (Бразилия).

То есть в общей сложности заявлены девять легионеров. Хотя в соответствии со статьей 12 регламента чемпионата России-2021/22 разрешено единовременно регистрировать только восемь иностранцев. Никаких изменений в этот документ не вносилось. Значит, допущено нарушение регламента.

«Локомотив» с 28 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.