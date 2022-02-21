Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:16

«Локомотив» заявил девять иностранцев. Почему нарушен регламент?

Александр Бобров
Шеф-редактор

Сегодня «Локомотив» включил в заявку трех иностранных футболистов — нападающих Яна Кухту (Чехия) и Вильсона Изидора (Франция), а также защитника Марка Мампасси (Украина).

Кроме того, по состоянию на 15.00 в «Локомотиве» числятся нападающий Франсуа Камано (Гвинея), полузащитники Алексис Бека-Бека (Франция), Джирано Керк (Голландия), защитники Тин Едвай (Хорватия), Мачей Рыбус (Польша) и Пабло (Бразилия).

То есть в общей сложности заявлены девять легионеров. Хотя в соответствии со статьей 12 регламента чемпионата России-2021/22 разрешено единовременно регистрировать только восемь иностранцев. Никаких изменений в этот документ не вносилось. Значит, допущено нарушение регламента.

«Локомотив» с 28 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головная боль: причины, симптомы, профилактика
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Новый лимит на легионеров. Новая самоидентификация. Колонка Казакова
Стали известны детали возможного трансфера шведского игрока «Хаммарбю» в «Локомотив»
«Локомотив» интересуется шведским полузащитником Уиллотом Сведбергом
ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера» Менди
Ринат Билялетдинов: «Не стал бы называть «Зенит» чемпионом, борьба еще впереди»
Мампасси — о своих словах, что готов продолжать играть за юношескую сборную Украины: «Сам себя подставил»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны детали возможного трансфера шведского игрока «Хаммарбю» в «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости