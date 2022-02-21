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«Локомотив» интересуется шведским полузащитником Уиллотом Сведбергом

Анна Горшкова
Корреспондент

Московский «Локомотив» интересуется полузащитником шведского клуба «Хаммарбю» Уиллотом Сведбергом.

Как сообщает журналист Йосип Ладан в Twitter, предложение было сделано и проведена разведка в Стокгольме.

Соглашение 18-летнего полузащитника со шведской командой истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

На счету Сведберга 24 матча за «Хаммарбю», в которых он забил три гола и отдал две голевые передачи. Также он принимал участие в пяти матчах квалификации Лиги конференций сезона-2021/22 и отметился одним голом.

Сведберг выступал за юношескую сборную Швеции. Дебютировал в ее составе в сентябре 2019 года в товарищеском матче с норвежцами. Всего полузащитник провел пять матчей и забил один гол.

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