Стали известны даты матчей «Зенита» на летнем турнире в Санкт-Петербурге

По данным «СЭ», на летнем международном турнире, который состоится на «Газпром Арене», «Зенит» 1 июля примет «Нефтчи», 4-го — «Црвену Звезда», 9-го — «Фенербахче». Соревнования станут для всех участников важным этапом подготовки к сезону-2023/24.

Сине-бело-голубые выйдут из отпуска 21 июня — в этот день начнется медосмотр, который продлится два дня, тренировки возобновятся 23-го.

15 июля команда Сергея Семака встретится в Казани с ЦСКА в игре за Суперкубок страны.