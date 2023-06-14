Агент Гойковича ответил на вопрос о будущем игрока в «Оренбурге»

Футбольный агент Ромео Филипович заявил, что пока рано говорить что-то конкретное о будущем полузащитника «Оренбурга» Ренато Гойковича.

«Может, Ренато покинет «Оренбург» летом, а может, останется, посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Филиповича «РБ Спорт».

27-летний босниец в нынешнем сезоне провел 27 матчей в составе «Оренбурга», забил один гол и отдал три результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.