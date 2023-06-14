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Сегодня, 14:25

Аленичев: «Дзюба сможет играть на высоком уровне еще минимум два года»

Виталий Косик
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба сможет играть на высоком уровне еще минимум два года.

«Когда Дзюба пришел в «Локомотив», я говорил, что он около восьми мячей забьет, плюс будет отдавать, если не будет травм. Но это мастер, что тут говорить, и он это доказал, несмотря на его выходки, которые не имеют никакого отношения к футболу. Я считаю, что как минимум два года он будет приносить «Локомотиву» огромную пользу и сможет показывать игру на высоком уровне», — приводит слова Аленичева ТАСС.

«Локомотива» 25 мая объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

34-летний форвард перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года.

В сезоне-2022/23 нападающий провел в составе железнодорожников 11 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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