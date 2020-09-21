Стала известна причина, по которой Филипп пропускает матч с «Ахматом»

Полузащитник «Динамо» Максимилиан Филипп не примет участия в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ с «Ахматом». Хавбек не попал в заявку на игру в Москве.

По данным «СЭ», футболист пропускает матч из-за травмы. Полузащитник получил повреждение приводящей мышцы на предыгровой тренировке.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени. (Константин Алексеев)