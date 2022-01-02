Стал известен срок контракта, который «Динамо» предлагает Смолову
Как стало известно «СЭ», «Динамо» предлагает Федору Смолову контракт на полтора года. Сам футболист заинтересован в трансфере, что повышает его вероятность.
Ранее «СЭ» сообщал, что с «Локомотивом» бело-голубые уже достигли договоренности об условиях перехода — осталось решить вопрос с самим 31-летним нападающим.
Красно-зеленые за символическую сумму готовы отпустить форварда, у которого до истечения контракта осталось полгода. В нынешнем сезоне Федор в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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