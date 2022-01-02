Стал известен срок контракта, который «Динамо» предлагает Смолову

Как стало известно «СЭ», «Динамо» предлагает Федору Смолову контракт на полтора года. Сам футболист заинтересован в трансфере, что повышает его вероятность.

Ранее «СЭ» сообщал, что с «Локомотивом» бело-голубые уже достигли договоренности об условиях перехода — осталось решить вопрос с самим 31-летним нападающим.

Красно-зеленые за символическую сумму готовы отпустить форварда, у которого до истечения контракта осталось полгода. В нынешнем сезоне Федор в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.