«Зенит» может подписать защитника «Лацио» Луиса Фелипе
Защитник «Лацио» Луис Фелипе может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, у итальянского клуба возникли сложности в переговорах по продлению контракта с 24-летним бразильцем, римляне могут продать игрока в конце января в случае, если не смогут достичь договоренности о подписании нового соглашения. Защитник требует повышения зарплаты, он хочет получать 2,5 миллиона евро в год. Сообщается, что помимо «Зенита» на футболиста претендует «Валенсия».
В сезоне-2021/22 Луис Фелипе провел 22 матча за «Лацио» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-mercato/lazio/2022/01/02-88455782/lazio_giorni_decisivi_per_luiz_felipe_rinnovo_o_addio?ls_news
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