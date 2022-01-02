Агент защитника «Лацио» Луиса Фелипе отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит»
Стефано Кастанья, агент защитника «Лацио» Луиса Фелипе отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит».
«Зенит» — большой клуб, но со мной никто не связывался. Это все слухи", — приводит Metaratings слова Кастаньи.
Сегодня, 2 января сообщалось, что на 24-летнего Фелипе претендуют «Зенит» и «Валенсия». В сезоне-2021/22 бразилец провел 22 матча за «Лацио» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/agent-zashchitnika-latsio-kastani-otreagiroval-na-informatsiyu-ob-interese-zenita-1161747/
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