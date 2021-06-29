Стадион «ВТБ Арена» готов принять матч Суперкубка России в случае необходимости

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский прокомментировал «СЭ» возможность проведения Суперкубка России-2021 по футболу на стадионе «ВТБ Арена».

«В данный момент «ВТБ Арена» полностью готова, успешно функционирует и обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения спортивных мероприятий на высшем уровне. У нас уже есть опыт организации Суперкубка РПЛ, когда в 2019 году так же команды «Зенит» и «Локомотив» встречались на поле Центрального стадиона «Динамо».

Наш комплекс отличается идеальным расположением, продуманной логистикой, имеет современное мультимедийное оборудование и систему безопасности. Мы будем рады помочь организаторам Суперкубка в непростой ситуации и предоставим все ресурсы для проведения такого знакового матча.

Безусловно, особое внимание будет уделено безопасности гостей «ВТБ Арены» и выполнению всех мер Роспотребнадзора, которые применяются на мероприятиях нашего комплекса: обработка поверхностей в игровой и зрительской зонах, разграничение фойе и трибун для соблюдения социальной дистанции, аудио и видео оповещения о необходимости ношения средств индивидуальной защиты, увеличенный штат стюардов для контроля за зрителями в зале и на территории комплекса", — сказал Лунтовский «СЭ».

Ранее СМИ сообщали о возможном переносе матча за Суперкубок из Калининграда в другие регионы России из-за недопуска зрителей на игру в связи с усложнившийся эпидемиологической обстановкой. В матче за трофей сыграют «Зенит» и «Локомотив», встреча должна пройти 17 июля.