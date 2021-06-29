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Медицинский штаб «Химок» пока не принял решения о вакцинации игроков

13:32
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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что медицинский штаб «Химок» пока не принял решения о вакцинации футболистов от коронавируса.

«Пока по спортсменам решения нет, медицинский персонал смотрит и размышляет. Что касается управленческого и административного персонала, сотрудников, то все они, безусловно, вакцинируются, никаких вопросов нет», — цитирует Терюшкова ТАСС.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать отдыхающих будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста или привитых граждан. 1 августа «Химки» сыграют с «Краснодаром» в Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11777021

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Виктория Кравченко все материалы автора

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