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В «Химках» рассказали подробности контракта Душана Стоиновича с командой

12:37
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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о подписании контракта с защитником Душаном Стоиновичем.

«Сегодня подписали контракт с молодым защитником Стоиновичем на 2 года», — сказал Терюшков «СЭ».

В прошлом сезоне защитник провел 32 матча за «Целе» и не отметился результативными действиями. Стоинович является игроком молодежной сборной Словении.

Портал transfermarkt.de оценивает 20-летнего футболиста в 800 тысяч евро.

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Сергей Федоров все материалы автора

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