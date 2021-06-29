В «Химках» рассказали подробности контракта Душана Стоиновича с командой

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о подписании контракта с защитником Душаном Стоиновичем.

«Сегодня подписали контракт с молодым защитником Стоиновичем на 2 года», — сказал Терюшков «СЭ».

В прошлом сезоне защитник провел 32 матча за «Целе» и не отметился результативными действиями. Стоинович является игроком молодежной сборной Словении.

Портал transfermarkt.de оценивает 20-летнего футболиста в 800 тысяч евро.