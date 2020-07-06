«Стабильность». Валуев поздравил «Зенит» с чемпионством
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев поздравил «Зенит» с победой в Тинькофф РПЛ. Питерцы стали шестикратными чемпионами России.
— Поздравляю «Зенит» и всех болельщиков клуба с досрочным чемпионством! — написал Валуев в своем Twitter, добавив хэштег #стабильность.
Поздравляю @zenit_spb и всех болельщиков клуба с досрочным чемпионством! #ЗенитКраснодар #Зенит #Петербург #стабильность pic.twitter.com/fzcW4LpkUk— Валуев Николай (@NickValuev) July 5, 2020
Это второе подряд и шестое чемпионство невского клуба в России (всего у него семь национальных титулов).
По числу титулов в РПЛ (по шесть) «Зенит» сравнялся с ЦСКА. Питерцы выигрывали российское золото в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19 и 2019/20.