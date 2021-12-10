Спортивный юрист заявил, что ЦСКА имеет право закрыть трибуны в матче с «Арсеналом»

Спортивный юрист Илья Чичеров высказался по поводу ситуации с матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Арсенал», который состоится 11 декабря в Москве.

«По регламенту любая команда, которая является организатором домашнего матча, вправе закрыть трибуны и играть без зрителей. Это не запрещено, скажем так. Почему это происходит сейчас — можно только догадываться. Я нигде не видел информации о том, какие нарушения выявлены на стадионе ЦСКА. Ждем сообщения от клуба. Если говорить о проблемах с камерами, которые перестали работать две недели назад на матче с «Зенитом», то мы не знаем какая ситуация с ними сейчас», — цитирует Чичерова «Газете.Ru».

Ранее армейцы выступили с заявлением по поводу того, что игра пройдет без зрителей из-за мороза в Москве. Ожидается, что температура понизится до -17 градусов.

По информации «СЭ», перенос матча не связан с погодными условиями. Причина заключается в желании правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры с «Зенитом» (0:2).