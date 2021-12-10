Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Спортивный юрист заявил, что ЦСКА имеет право закрыть трибуны в матче с «Арсеналом»

21:40
Спортивный юрист заявил, что ЦСКА имеет право закрыть трибуны в матче с «Арсеналом». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Спортивный юрист заявил, что ЦСКА имеет право закрыть трибуны в матче с «Арсеналом». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Спортивный юрист Илья Чичеров высказался по поводу ситуации с матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Арсенал», который состоится 11 декабря в Москве.

«По регламенту любая команда, которая является организатором домашнего матча, вправе закрыть трибуны и играть без зрителей. Это не запрещено, скажем так. Почему это происходит сейчас — можно только догадываться. Я нигде не видел информации о том, какие нарушения выявлены на стадионе ЦСКА. Ждем сообщения от клуба. Если говорить о проблемах с камерами, которые перестали работать две недели назад на матче с «Зенитом», то мы не знаем какая ситуация с ними сейчас», — цитирует Чичерова «Газете.Ru».

Ранее армейцы выступили с заявлением по поводу того, что игра пройдет без зрителей из-за мороза в Москве. Ожидается, что температура понизится до -17 градусов.

По информации «СЭ», перенос матча не связан с погодными условиями. Причина заключается в желании правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры с «Зенитом» (0:2).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/12/10/n_16995259.shtml

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Замороженные ягоды: польза и вред для организма
В Госдуме отреагировали на инцидент с украинским кораблем
1
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры