РФС запустил конкурс для организаторов массового футбола «Россия — футбольная страна!»
Российский футбольный союз (РФС) запустил конкурс среди организаторов массового футбола «Россия — футбольная страна».
Участниками могут стать как физические, так и юридические лица, которые развивают массовый футбол и создают необходимые условия для регулярных занятий. Победитель выиграет денежный гран на развитие своего проекта. Срок подачи заявок — до 20 февраля 2022.
Победителя будут выбирать в три этапа. Региональный этап пройдет с 1 по 27 марта 2022 года. Межрегиональный этап состоится с 28 марта по 17 апреля 2022 года. После этого начнется национальный этап, где будут объявлены проекты-победители.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю