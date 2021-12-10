Камано получил травму локтевого сустава в матче «Локомотива» с «Марселем»
Форвард «Локомотива» Франсуа Камано был травмирован в гостевом матче Лиги Европы с «Марселем» (0:1). У футболиста выявлено повреждение локтевого сустава.
Игрок был травмирован на 30-й минуте матча. В Москве футболист пройдет медицинское обследование, после чего станут известны точные сроки восстановления.
«Локомотив» с двумя очками занял последнее, четвертое место в группе Е и вылетел из еврокубков. У «Марселя» семь очков и третья позиция. Команда сыграет в Лиге конференций.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю