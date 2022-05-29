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Спортивный директор «Спартака» прокомментировал решение Зелимхана Бакаева покинуть московский клуб

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал решение полузащитника Зелимхана Бакаева покинуть московский клуб.

«С Бакаевым у меня очень хорошие отношения. Но есть вещи, есть ситуации в клубе... На данный момент, я считаю, «Спартак» может показывать больше. После 1:1 с «Рубином» я сказал, что мы прекращаем все переговоры о продлении контрактов. Надо было показать, что все хотят играть за «Спартак». Надо было думать только о игре и том, что мы показываем на поле.

Сейчас у меня нет много слов о Бакаеве. Сегодня мы празднуем. Завтра я приду к гендиректору и спрошу, какая ситуация. Кому он сказал, что сегодня его последний матч? Я не знаю. Уточню этот момент.

Я поставил условие — никаких переговоров до окончания сезона. Возможно, проиграй мы, мы потеряли бы и трофей, и игроков», — заявил Бакаев.

25-летний хавбек — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.

Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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