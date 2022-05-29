Спортивный директор «Спартака» прокомментировал решение Зелимхана Бакаева покинуть московский клуб

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал решение полузащитника Зелимхана Бакаева покинуть московский клуб.

«С Бакаевым у меня очень хорошие отношения. Но есть вещи, есть ситуации в клубе... На данный момент, я считаю, «Спартак» может показывать больше. После 1:1 с «Рубином» я сказал, что мы прекращаем все переговоры о продлении контрактов. Надо было показать, что все хотят играть за «Спартак». Надо было думать только о игре и том, что мы показываем на поле.

Сейчас у меня нет много слов о Бакаеве. Сегодня мы празднуем. Завтра я приду к гендиректору и спрошу, какая ситуация. Кому он сказал, что сегодня его последний матч? Я не знаю. Уточню этот момент.

Я поставил условие — никаких переговоров до окончания сезона. Возможно, проиграй мы, мы потеряли бы и трофей, и игроков», — заявил Бакаев.

25-летний хавбек — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.