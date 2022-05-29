«Динамо» попрощалось с Сандро Шварцем: «Спасибо за все, тренер!»

«Динамо» опубликовало пост, в котором попрощалось с главным тренером Сандро Шварцем.

Ранее немецкий специалист объявил об уходе из клуба.

43-летний Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне бело-голубые заняли третье место в РПЛ.