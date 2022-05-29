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Сегодня, 20:21

Дюков подвел итоги работы арбитров в этом сезоне

Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги работы арбитров в этом сезоне.

По словам Дюкова, количество ошибок, неисправленных ВАР, уменьшилось более чем в два раза в сравнении с прошлым сезоном.

«Судейские скандалы в российском футболе? — цитирует Дюкова «СЭ». — Мы подвели итоги этого сезона по количеству ошибок, неисправенных ВАР, оно соответствует практически 1,1. На две ошибки меньше, чем в прошлом сезоне. С одной стороны, не видим серьезной динамики в этом сезоне, но для подготовки судьи недостаточно одного года. В начале весны было запредельном много ошибок, но уже к концу сезона судейство выровнялось. Мы видели, что наши судьи могут работать почти безошибочно».

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21.05 17:00
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Зенит

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