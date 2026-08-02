Кахигао — о судействе в матче «Спартака» с «Ахматом»: «Было много ошибочных решений»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао считает судейской ошибкой пенальти, назначенный в ворота красно-белых в матче 2-го тура чемпионата России с «Ахматом».

В воскресенье московская команда на выезде обыграла грозненцев со счетом 2:1. На 2-й минуте голкипер «Спартака» Александр Максименко при розыгрыше от ворот отдал пас на Кристофера Ву, а защитник коснулся мяча рукой. После этого главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти, который реализовал Эгаш Касинтура.

«Я думаю, что мяч находился в движении. Это неправильное решение. Какое мое мнение о работе арбитра? Я думаю, что было много ошибочных решений», — цитирует Кахигао matchtv.ru.

«Спартак» набрал 6 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. В 3-м туре красно-белые примут «Краснодар» 9 августа.