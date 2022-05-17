Лоза об Алексее Березуцком: «В плане результата он не справляется со своей работой. От ЦСКА ждут большего»

Юрий Лоза считает, что Алексей Березуцкий не справляется со своей работой в ЦСКА

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Алексей Березуцкий может покинуть пост главного тренера ЦСКА в конце сезона.

«Уместнее будет сказать, что братья Березуцкие покинут клуб. Один из них не уйдет. ЦСКА — большая структура, там все решает не один человек. Мы не знаем, довольны ли спонсоры работой Березуцкого. С точки зрения результатов, конечно, он не справляется. От ЦСКА ждут большего. Коллектив играет невнятно. Я бы не решился сейчас охарактеризовать стиль ЦСКА. Сейчас там те же самые непонятки, которые были когда-то в «Спартаке», — сказал Лоза «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», 39-летний Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ попросил руководство клуба освободить его от должности главного тренера команды после сезона-2021/22.

Березуцкий тренирует московскую команду с июля 2021 года. Красно-синие занимают пятое место с 47 очками в турнирной таблице чемпионата России.