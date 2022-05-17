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Лоза об Алексее Березуцком: «В плане результата он не справляется со своей работой. От ЦСКА ждут большего»

Юрий Лоза считает, что Алексей Березуцкий не справляется со своей работой в ЦСКА
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Алексей Березуцкий может покинуть пост главного тренера ЦСКА в конце сезона.

«Уместнее будет сказать, что братья Березуцкие покинут клуб. Один из них не уйдет. ЦСКА — большая структура, там все решает не один человек. Мы не знаем, довольны ли спонсоры работой Березуцкого. С точки зрения результатов, конечно, он не справляется. От ЦСКА ждут большего. Коллектив играет невнятно. Я бы не решился сейчас охарактеризовать стиль ЦСКА. Сейчас там те же самые непонятки, которые были когда-то в «Спартаке», — сказал Лоза «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», 39-летний Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ попросил руководство клуба освободить его от должности главного тренера команды после сезона-2021/22.

Березуцкий тренирует московскую команду с июля 2021 года. Красно-синие занимают пятое место с 47 очками в турнирной таблице чемпионата России.

Алексей Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
3
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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