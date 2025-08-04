Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: «Надеемся, что изменения в игре будут конвертироваться в очки»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Хотелось бы поблагодарить «Ахмат» за то, что нас приняли. Игра получилась интересная, было ощущение, что в конце мы сможем отыграться. Наверное, не хватило наших болельщиков, по которым мы очень скучаем. Игра для нейтрального зрителя, думаю, получилась очень интересной. С большим уважением отношусь к тому, что делает «Локомотив». Соперник реализовал те моменты, которые у него были. У нас моментов было много, но, к сожалению, не все из них мы смогли реализовать. Игра могла сложиться в любую сторону. Надеемся, что в ближайшее время изменения в игре будут конвертироваться в очки», — сказал Удальцов «СЭ».

Также спортивный директор «Пари НН» отметил, что игра команды вселяет оптимизм.

«В последних играх были моменты, но мы не смогли их реализовать. Для внутренней уверенности ребят это важно. Обидно, что этого не хватило для того, чтобы набрать очки. Если сравнивать с прошлым годом, когда мы два раза без шансов «Локомотиву» проиграли, эта игра вселяет оптимизм. Дай бог, чтобы эти голы помогли стать сильнее», — добавил Удальцов.

После 3 туров РПЛ нижегородцы занимают 15-е место в таблице, потерпев 3 поражения.

