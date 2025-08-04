Футбол
4 августа, 10:45

«Балтика» — «Оренбург»: в пользу калининградцев не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Борьба Алексея Татаева и Кевина Андраде в штрафной.
Фото Скриншот трансляции

На 85-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Балтика» — «Оренбург» (3:2) судья Евгений Кукуляк ошибочно не отреагировал на падение Кевина Андраде назначением пенальти в ворота гостей. В том моменте Алексей Татаев начал держать его за майку во время выполнения углового удара и продолжил это делать, когда мяч был введен в игру. Калининградец тщетно пытался освободиться, стараясь выбрать позицию, а потом упал.

Видеоассистенты Артур Федоров и Рафаэль Шафеев в действия Кукуляка не вмешались.

Похожий фол случился в начале игры 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Акрон» — «Балтика» (2:1). На 6-й минуте той игры после вмешательства видеоассистентов Артема Чистякова и Романа Сафьяна и просмотра повторов судья Максим Перезва наказал калининградца Александра Филина пенальти, как объявил арбитр, за длительную задержку. Это тоже произошло после выполнения углового удара.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Оренбург
Евгений Кукуляк
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
  • Andrei Shulga

    Таких зацепов за игру десятки, а судье удобно когда хочт видит, а когда не хосет не видит. Как-то так! И называется это двоцные стандарты

    04.08.2025

  • h r

    Если дeлаете ставки -> bets-info.ru

    04.08.2025

  • shabl

    Балтика должна была громить Оренбург. Оренбург использовал все свои моменты, а Балтика не все. Следующий матч с Крыльями. Балтика в высшей лиге громила Крылья 5:0. Адиев уже в новой истории РПЛ терпел крупное поражение от Балтики Игнашевича. Там Балтика всё и забьёт!

    04.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Всё верно. Оренбург полезнее в РПЛе чем Балтика.

    04.08.2025

  • П_о_в_а_р

    ДОКОЛЕ?

    04.08.2025

  • SAA

    А Кукуляков двое уже в лиге? Паша и Женя, я поавильно понимаю?

    04.08.2025

  • bandradio

    "херачить сзади по ногам" Вы серьезно? Ну хоть персмотрите эпизод ради приличия. Задел, да. Но "херачить"!!!! На Глебове в первом тайме где желтая? На Верде в конце где? Барриос дважды идет прямой ногой в отбор у Кисляка в первом тайме где остановка игры? Зато Кисляк выбивает мяч в подкате во втором тайме - сразу желтая. Ну вам, питерским болельщикам, неужели самим не стыдно?

    04.08.2025

  • Горын

    Футбол игра контактная. Но это не значит, что надо херачить сзади по ногам, да ещё и в штрафной.

    04.08.2025

  • spar001

    подобное при каждом угловом в каждом матче происходит... давайте уже тогда введем новое правило угловой=пеналь, ну или три угловых=пеналь, как раньше во дворе было))

    04.08.2025

  • bandradio

    Как говорят сами "эксперты" - футбол это контактная игра. Удара по ноге не было. Задел? Да. И что? За такое демостративное кувыркание Мантуан должен был быть удостоен желтой карточки.

    04.08.2025

  • AnTaras

    Бесполезно.

    04.08.2025

  • alexei zverev

    это да, у нас слишком много симулянтов. нужно наказывать их отстранением от игр.

    04.08.2025

  • alex-ls

    такое почти на каждом угловом, там и симулироваь можно

    04.08.2025

  • Горын

    А что не так? Подножки не было? Мантуан упал сам?

    04.08.2025

  • Самарони

    Поддерживаю Боброва в таких статьях. Мажич и Ко должны дать ответ игрокам, тренерам, болельщикам на вопрос: почему задержка за майку до падения соперника не считается нарушением. Это же касается и вчерашней статьи Боброва про Акрон-Спартак. Точно такое же нарушение.

    04.08.2025

  • bandradio

    Зато Зениту дали возможность отыграться

    04.08.2025

  • Elizaveta Amurova

    Мужики, кто ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 13 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз сервис». Сайт. До победы прогнозы дают.

    04.08.2025

  • Павел Леонидович

    бобер ты вчера обосрался по полной, молчал бы

    04.08.2025

  • Вася

    после каждой игры команды, которые судьи прибивают, начинают выискивать мрменты и писать , видимо, чтобы казалось , что судили за них, типа не назначили пенальти в ворота оренбурга, гол спартака неверно засчитали и т д.

    04.08.2025

  • sdf_1

    Видеоассистенты Артур Федоров и Рафаэль Шафеев в действия Кукуляка не вмешались. ---------------- Видеоассистентам надо быть внимательнее и помнить, что от взора синьора Боброва не укроется ничего

    04.08.2025

    • Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: «Надеемся, что изменения в игре будут конвертироваться в очки»

    Рэпер Obladaet назвал «Зенит» самым популярным клубом России
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

