«Балтика» — «Оренбург»: в пользу калининградцев не назначен пенальти

На 85-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Балтика» — «Оренбург» (3:2) судья Евгений Кукуляк ошибочно не отреагировал на падение Кевина Андраде назначением пенальти в ворота гостей. В том моменте Алексей Татаев начал держать его за майку во время выполнения углового удара и продолжил это делать, когда мяч был введен в игру. Калининградец тщетно пытался освободиться, стараясь выбрать позицию, а потом упал.

Видеоассистенты Артур Федоров и Рафаэль Шафеев в действия Кукуляка не вмешались.

Похожий фол случился в начале игры 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Акрон» — «Балтика» (2:1). На 6-й минуте той игры после вмешательства видеоассистентов Артема Чистякова и Романа Сафьяна и просмотра повторов судья Максим Перезва наказал калининградца Александра Филина пенальти, как объявил арбитр, за длительную задержку. Это тоже произошло после выполнения углового удара.