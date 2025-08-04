В «Пари НН» анонсировали трансфер новичка

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал «СЭ» о трансферной кампании клуба.

«На следующей неделе будет у нас подписание. В понедельник. И думаю, что до конца трансферного окна еще один игрок появится как минимум. Может, и больше. В своих приобретениях мы хотим быть уверены на сто процентов», — сказал Удальцов «СЭ».

После 3 туров РПЛ нижегородцы занимают 15-е место в таблице.

