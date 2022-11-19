Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что Личка не намерен покидать команду

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил «СЭ», что главный тренер Марцел Личка не намерен покидать команду.

Ранее Андреев рассказал, что клуб отказался отпускать 45-летнего чеха в «Краснодар».

«Мы каждый день общаемся с Марцелом. Он — профессионал. Есть контракт — он делает свою работу. На все интересы он не реагирует. Это не его вопрос, он от него не зависит на данный момент. Если бы у него закончился контракт и был бы интерес, он, наверное, подумал. Но сейчас он сконцентрирован на работе с «Оренбургом», — сказал Андреев «СЭ».

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Его контракт с командой действует до конца июня 2023 года.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров сезона-2022/23.