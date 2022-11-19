Камоцци: «Промес может стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру полузащитника красно-белых Квинси Промеса в текущем сезоне.

«В этом году Квинси Промес показывает великолепный уровень. Безусловно, он сильнейший игрок первой части сезона. Думаю, Промес может стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России — статистика говорит сама за себя. Уже в этом сезоне Квинси может обогнать Вагнера и Азмуна в списке лучших легионеров-бомбардиров в истории РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

Промес в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 16 матчей в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 играх.