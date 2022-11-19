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Сегодня, 13:31

Камоцци: «Промес может стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России»

Мария Гусева
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру полузащитника красно-белых Квинси Промеса в текущем сезоне.

«В этом году Квинси Промес показывает великолепный уровень. Безусловно, он сильнейший игрок первой части сезона. Думаю, Промес может стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России — статистика говорит сама за себя. Уже в этом сезоне Квинси может обогнать Вагнера и Азмуна в списке лучших легионеров-бомбардиров в истории РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

Промес в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 16 матчей в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-promes-mozhet-stat-luchshim-legionerom-za-vsyu-istoriyu-rpl/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
2
1
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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