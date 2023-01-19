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Сегодня, 13:35

Спортивный директор «Оренбурга»: «Возможно, на втором сборе сыграем против иностранных клубов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о планах команды на второй сбор.

«Сейчас все мысли о первом сборе, мы играем против ЦСКА и «Динамо». Возможно, на втором сборе сыграем с иностранными клубами. Я в это не вникаю, этим занимается начальник команды. Посмотрим», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

На первом сборе, проходящем в Дубае, «Оренбург» проведет два товарищеских матча — против ЦСКА (19 января) и «Динамо» (22 января). Второй сбор команды пройдет с 28 января по 7 февраля в Турции, Белек. Запланировано 4 контрольные встречи.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт

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24%

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17%

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П2

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1.87

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1.85
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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