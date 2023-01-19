Спортивный директор «Оренбурга»: «Возможно, на втором сборе сыграем против иностранных клубов»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о планах команды на второй сбор.

«Сейчас все мысли о первом сборе, мы играем против ЦСКА и «Динамо». Возможно, на втором сборе сыграем с иностранными клубами. Я в это не вникаю, этим занимается начальник команды. Посмотрим», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

На первом сборе, проходящем в Дубае, «Оренбург» проведет два товарищеских матча — против ЦСКА (19 января) и «Динамо» (22 января). Второй сбор команды пройдет с 28 января по 7 февраля в Турции, Белек. Запланировано 4 контрольные встречи.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.