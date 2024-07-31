Спортивный директор «Локомотива» Ульянов ответил на вопрос о переговорах с Маркиньосом

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход вингера «Ференцвароша» Маркиньоса.

«Переговоры по Маркиньосу идут. Не знаю, пытался ли его перехватить «Спартак», — сказал Ульянов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив». Об интересе железнодорожников к 24-летнему бразильцу стало известно 12 июля. 20 июля в клубе подтвердили, что ведут переговоры с футболистом, однако 24 июля появилась информация о том, что «Спартак» перехватил игрока.