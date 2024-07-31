Полузащитник «Факела» Мертенс назвал рискованным решение перейти в клуб РПЛ
Новичок «Факела» Дилан Мертенс считает свое решение перейти в российский клуб рискованным, но полезным.
«Как я попал в «Факел»? Они знали, что мой контракт с «Ботевом» истекает. Со мной связались и спросили, не хочу ли я переехать в Россию. После завершения сезона и истечения моего контракта я провел с ними переговоры. Спросил, почему меня хотят видеть в команде. Они рассказали о своих планах. Вот почему я пошел на этот шаг. Браими — мой друг, он играл здесь раньше (французский полузащитник «Факела» Мохамед Браими выступал за «Ботев» в 2022-2023 годах — Прим. «СЭ»). Я разговаривал с ним о клубе и о лиге. Он сказал, что здесь нелегко, но это будет отличная возможность стать лучше, если покажу себя здесь. Я подстраиваюсь под стиль игры. Шаг за шагом буду улучшать свою форму», — цитирует Мертенса Sport24.
29-летний нидерландец присоединился к воронежскому клубу 6 июня 2024 года.
«Долго ли раздумывал о переезде в Россию из-за политической ситуации? Конечно. У меня есть семья, дети. Это было рискованное решение. Но я должен проявить себя в этой сильной лиге, это хорошая возможность для меня. Я обсудил это с женой и мы вместе приняли это решение. Было ли страшно переезжать? В моем предыдущем клубе были люди, которые играли в России, я говорил с ними об этом. Они сказали мне только хорошее и говорили не беспокоиться о ситуации. Это меня успокоило, и я сделал этот выбор», — добавил игрок.
В составе «Ботева» Мертенс выступал в 2021-2024 годах, провел 74 матча, забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0