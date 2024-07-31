Полузащитник «Факела» Мертенс назвал рискованным решение перейти в клуб РПЛ

Новичок «Факела» Дилан Мертенс считает свое решение перейти в российский клуб рискованным, но полезным.

«Как я попал в «Факел»? Они знали, что мой контракт с «Ботевом» истекает. Со мной связались и спросили, не хочу ли я переехать в Россию. После завершения сезона и истечения моего контракта я провел с ними переговоры. Спросил, почему меня хотят видеть в команде. Они рассказали о своих планах. Вот почему я пошел на этот шаг. Браими — мой друг, он играл здесь раньше (французский полузащитник «Факела» Мохамед Браими выступал за «Ботев» в 2022-2023 годах — Прим. «СЭ»). Я разговаривал с ним о клубе и о лиге. Он сказал, что здесь нелегко, но это будет отличная возможность стать лучше, если покажу себя здесь. Я подстраиваюсь под стиль игры. Шаг за шагом буду улучшать свою форму», — цитирует Мертенса Sport24.

29-летний нидерландец присоединился к воронежскому клубу 6 июня 2024 года.

«Долго ли раздумывал о переезде в Россию из-за политической ситуации? Конечно. У меня есть семья, дети. Это было рискованное решение. Но я должен проявить себя в этой сильной лиге, это хорошая возможность для меня. Я обсудил это с женой и мы вместе приняли это решение. Было ли страшно переезжать? В моем предыдущем клубе были люди, которые играли в России, я говорил с ними об этом. Они сказали мне только хорошее и говорили не беспокоиться о ситуации. Это меня успокоило, и я сделал этот выбор», — добавил игрок.

В составе «Ботева» Мертенс выступал в 2021-2024 годах, провел 74 матча, забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.