В «Локомотиве» подтвердили переговоры по трансферу Маркиньоса
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о переговорах по трансферу полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса.
— Вы близки к трансферу Маркиньоса?
— Идет работа над этим.
— Он близок к «Локомотиву»?
— Близок «Локомотиву» по духу!
— А по контракту?
— Как только это состоится, мы сразу же дадим знать, — цитирует Нагорных Sport24.
Ранее сообщалось, что «Ференцварош» хочет заработать на трансфере бразильца 5,5 миллиона евро, а «Локомотив» предложил за футболиста 2,8 миллиона.
Маркиньос в сезоне-2023/24 провел за венгерскую команду 48 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрка в 4 миллиона евро.
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|Локомотив
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|Факел
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3
|Пари НН
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4
|Химки
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5
|Динамо Мх
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6
|Оренбург
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7
|Ахмат
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8
|Спартак
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9
|Рубин
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10
|ЦСКА
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11
|Краснодар
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|0
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|0-0
|0
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12
|Динамо
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13
|Зенит
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|0
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|0-0
|0
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14
|Ростов
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Кр. Советов
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|0
|0-0
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16
|Акрон
|1
|0
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|1
|2-3
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
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Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|П
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|
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Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1
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Кирилл Данилин
Акрон
|1
|0
|1